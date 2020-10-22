В Петербурге прошел рейд по выявлению брошенных авто

Санкт-Петербург, 22 октября. Рейд по выявлению брошенного автотранспорта прошел на территории Калининского района Петербурга. Данное мероприятие стало уже седьмым с начала сентября.

Уведомления о необходимости убрать свое авто получили более 150 владельцев. Основная масса собственников проигнорировала направленные ранее предупреждения. Машины пришлось эвакуировать на спецстоянку. Там они будут стоять шесть месяцев. Согласно правилу, эвакуируют сгоревшие машины либо те, у которых отсутствуют детали кузова, сообщает канал «Санкт-Петербург».

Если в течение указанного срока владельцы не придут за своими «железными конями», то транспортные средства будут утилизированы.