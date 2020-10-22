Петербургские казаки вызвались наблюдать за соблюдением масочного режима

Санкт-Петербург, 22 октября. Атаман Андрей Поляков сообщил, что местные казаки хотят помочь блюсти масочный режим в Петербурге, передают «Невские новости».

Атаман отметил, что из-за безмасочников нередко возникают конфликты в общественном транспорте, которые приводят к дракам. Казаки вызвались помочь городу, но не безвозмездно. Атаман уверен, что в городе существует серьезный бюджет на поддержку дружинников.

«На эти деньги реально можно существенную пользу оказывать. Причем ребята, которые в свободное от работы время будут заниматься патрулированием», — заявил Поляков.

Ранее в Петербурге продлили школьные каникулы из-за коронавируса. Данное решение принято при поддержке Роспотребнадзора и городского родительского комитета.