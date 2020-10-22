В Петербурге продлили школьные каникулы на фоне пандемии коронавируса

Санкт-Петербург, 22 октября. Принято решение продлить осенние каникулы в петербургских школах до 8 ноября. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина на своей странице в «ВКонтакте».

Она отмечает, что данное решение принято при поддержке Роспотребнадзора и городского родительского комитета.

«Теперь дети будут отдыхать полноценные две недели. Каникулы продлены до 8 ноября», — пишет Потехина.

По ее словам, дети должны проводить время в семейном кругу, а не в местах массового скопления людей. Она отмечает, что это позволит прервать цепочки заражения коронавирусом.

До этого сообщалось, что школьникам Новосибирской области продлили каникулы на фоне пандемии коронавируса. Также в регионе была запрещена работа общепита и ночных заведений с 00.00 по 8.00.