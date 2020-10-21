Прокуратура предложила петербуржцам сообщать о качестве питания в школах

Санкт-Петербург, 21 октября. Прокуратура Петербурга открыла горячую линию по вопросам питания в школах и детских садах. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Звонки принимаются с 21 по 23 октября по телефону 318–27–03. Сотрудники прокуратуры просят родителей обратить внимание на питание детей в образовательных учреждениях и при необходимости заявить о нарушениях.

Школьное питание должно быть организовано в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08, за соблюдением которых следит Роспотребнадзор. В организациях, где есть столовая, еда готовится в пищеблоках.

Школы с буфетами-раздаточными получают еду из школьных комбинатов питания. В буфетах таких школ должно стоять оборудование для подогрева пищи перед подачей на стол.

При хорошем питании ученики компенсируют затраты организма на умственную деятельность и физическую активность. В школьном меню должно быть сбалансированное количество белков, жиров и углеводов. Ученики также должны получать витамины.

Благодаря разнообразному меню школьники не будут отказываться от еды. Блюда могут быть разными не только по ингредиентам, но и по способу термообработки.

Здоровье детей является главной ценностью для родителей. Поэтому они должны проконтролировать, что дают детям в школьных столовых.