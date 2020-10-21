Иномарка из свадебного кортежа врезалась в остановку в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 октября. Автомобиль свадебного кортежа въехал в остановку в Петербурге и опрокинулся, пострадали два человека. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении ФАН.

ДТП произошло 21 октября в Красногвардейском районе. На проспекте Косыгина Hyundai врезался в остановку и опрокинулся на крышу. Пострадал водитель и пассажир.

По предварительной информации, автомобиль ехал в загс. На месте аварии находятся медики, полицейские.

На опубликованных кадрах видно, как прохожие помогли перевернуть автомобиль. Заметно повреждение капота, разбито лобовое стекло, передние шины спущены.