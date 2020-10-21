Полиция нашла в Петербурге угнанные из Москвы внедорожники

Санкт-Петербург, 21 октября. Полицейские и сотрудники «Цезарь Сателлит» в Петербурге нашли стоянку угнанных из Московской области дорогих автомобилей, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на компанию по производству охранных систем «Цезарь Сателлит».

В гараже находились кроссоверы Hyundai Tucson и KIA Sportage, которые ранее украли из столицы и Подмосковья. Отстойник угонщиков нашли во время поиска внедорожника Tucson.

Машина была похищена со стоянки на юго-западе Москвы. Предполагается, что злоумышленники перегоняли автомобили по трассе М-11.

Кроссовер с перебитыми номерами спрятали в Ломоносовском районе. Правоохранители не исключают, что дорогие автомобили похищала петербургская банда для последующей перепродажи в других регионах России.