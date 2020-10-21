У петербургских магазинов отзывают разрешающие работу QR-коды

Санкт-Петербург, 21 октября. У магазинов Северной столицы стали отбирать QR-коды, разрешающие работать, передают «Аргументы и факты».

Такое решение было принято на онлайн-конференции комитета по промышленной политике. Об отзывах кодов сообщили местные предприниматели. Наиболее частая причина отзыва — несоблюдение мер санитарной защиты, в частности, отсутствие медицинских масок.

Сейчас QR-кодов лишились несколько продуктовых магазинов крупных сетей и одно отделение банка.

За последние сутки в Петербурге выявили коронавирус у 684 жителей. Власти Северной столицы принимают необходимые меры для стабилизации эпидемического процесса. Растет число лабораторных анализов.