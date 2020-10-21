Санкт-Петербург, 21 октября. Коронавирус за сутки выявили у 684 жителей Петербурга, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в Telegram.

С начала пандемии в Петербурге выявили почти 54 тысячи человек с коронавирусом. После прохождения лечения в больницах и временных госпиталях города выздоровели более 34 тысяч человек.

Власти Петербурга принимают необходимые меры для стабилизации эпидемического процесса. Растет число лабораторных анализов.

Специалисты предполагают, что уже в ноябре может начаться массовая вакцинация от коронавируса. Речь идет о российской вакцине «Спутник V». По словам разработчиков, она поможет пациенту выработать антитела к вирусу.

Вирусолог Анатолий Альтштейн надеется, что рост заболеваемости коронавирусом в стране замедлится и Россия выйдет на плато в конце октября.