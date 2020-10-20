Санкт-Петербург, 20 октября. Каникулы в петербургских школах могут продлить. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов в беседе с «Петербургским дневником».

По словам чиновника, на данный момент существует несколько вариантов решения ситуации со школами в условиях растущей заболеваемости, в том числе и коронавирусом. Есть большая вероятность того, что каникулы в Северной столице будут увеличены до двух недель. Ранее предполагалось, что дети вернутся к занятиям 5 ноября, теперь эта дата сдвигается на девятое число.

«За этот период будет проведен мониторинг эпидемиологической ситуации. В таких условиях возможно частичное введение дистанта, но не для всех школ, а для отдельных классов, в случае выявления заражения», — пояснил Михаил Богданов.

Также председатель городского родительского комитета отметил, что для детей очень важно в максимальной степени придерживаться очного образования, чтобы не снижалось качество образования.

«Мы ведем работу минимизации рисков для детей и педагогов, но при этом не вводим таких жестких мер, как в Москве», — добавил Богданов.

На данный момент официальных заявлений о продлении каникул не было. Если не будет вспышки заболеваемости, планируется после каникул к очному обучению вернуть все классы.