Компания «Юит» сносит старый трамвайный парк в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. Застройщик «Юит» продолжил снос исторического объекта корпусов Выборгского парка конно-железных дорог в Нейшлотском переулке, передает корреспондент ФАН.

Градостроительный кодекс запрещает снос здания, если нет соответствующего разрешения. По данным членов петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников, такой документ на участок в Нейшлотском переулке не выдавался.

19 октября активисты встретились с рабочими и попросили предъявить документы на снос зданий старого трамвайного парка. Однако рабочие не смогли предоставить разрешение. Следовательно, исторический объект незаконно уничтожают.

Депо Выборгского парка общества конно-железных дорог возведено в 1874 году, его корпуса сохранилось с незначительными перестройками до наших дней. В реестре недвижимости ошибочно записано, что постройки были возведены в 1971 году.

Градозащитники в суде пытаются исправить эту ошибку, однако застройщик решил снести исторические здания еще объявления решения суда.