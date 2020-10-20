Санкт-Петербург, 20 октября. Петербургским медикам продлили выплаты за работу с больными COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Срок продления выплат охватывает период до 31 октября 2020 года включительно.

«Выплата предоставляется врачам, среднему и младшему медперсоналу в специализированных государственных клиниках, медикам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания помощи», — отметили в Смольном.

Кроме того, выплату получат сотрудники лабораторий, проводившие диагностику коронавирусной инфекции, а также патологоанатомы, исследовавшие тела умерших от COVID-19.

В пресс-службе администрации также подчеркнули, что на выплаты могут рассчитывать все сотрудники медицинских учреждений, которые при оказании помощи, контактируют с зараженными коронавирусом или те, кто имеет большую вероятность заражения.