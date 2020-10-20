Беглов объявил о готовности Петербурга к зиме

Санкт-Петербург, 20 октября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о завершении подготовки города к зиме. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

По словам главы Петербурга, на данный момент проходит завершающая стадия подготовки Северной столицы к зимнему периоду. Итогами работы за прошедшую неделю губернатор поделился в социальной сети.

Глава города напомнил, что 17 октября состоялась проверка ремонта домов в Красногвардейском и Калининском районах. Беглов подчеркнул, что на улице Комсомола в порядок привели чердак и кровлю дома № 41, благодаря чему, в ремонте здесь не будет необходимости еще лет 25. Кроме того, были осмотрены фасады панельных домов на проспекте Энергетиков и проспекте Маршала Блюхера после ремонта, этим домам уже около 65 лет.

«Думаю, теперь жители будут довольны, в домах будет тепло даже в сильные морозы», — отметил Александр Беглов.

Губернатор также уделил особое внимание проверке снегоуборочной техники в Калининском районе. К зиме подготовлено почти 2,5 тысячи машин.

Ранее на рабочей встрече в рамках Международного технологического форума «Российская неделя стандартизации», приуроченного к 95-летию Росстандарта и Всемирному дню стандартов Александр Беглов совместно с главой Росстата Алексеем Абрамовым обсудили проблемы развития инфраструктуры контроля качества Петербурга. Также были подняты вопросы промышленной политики и безопасности товаров.