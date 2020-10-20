Посетитель открыл огонь в ресторане кавказской кухни в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. Словесная перепалка группы мужчин в ресторане кавказской кухни в Петербурге закончилась разборками с применением оружия, пострадал один человек. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении ФАН.

Массовая драка произошла вечером 19 октября в Московском районе. Между несколькими посетителями ресторана разгорелся конфликт.

На опубликованных кадрах видно, как к столику, где сидят четверо мужчин, подходит еще один посетитель. Из-за стола поднимается рослый мужчина и начинает что-то эмоционально говорить. Завязывается драка, в ходе которой один из ее участников применяет оружие.

Дерущиеся мужчины выходят на улицу, потасовка продолжается. Полицейские выясняют, что происходило позже. В результате инцидента пострадал 47-летний мужчина. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.