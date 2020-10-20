Актриса Крючкова попала в больницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 октября. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова попала в больницу в Петербурге, об этом она рассказала корреспонденту ФАН.

Советская и российская актриса театра и кино находится в одной из больниц города.

«Я в больнице сейчас», — сообщила Крючкова.

Сообщать подробности о состоянии 70-летняя актриса отказалась. По предварительной информации, у нет нет серьезных проблем со здоровьем.

Крючкова известна зрителям по ролям в фильмах «Тоталитарный роман», «Утомленные солнцем», «Чучело», «Безымянная звезда». Актриса продолжает сниматься в кино, свежая работа — эпизод в фильме «Одесский пароход».