Малознакомый парень пришел в гости и надругался над жительницей Выборга

Санкт-Петербург, 20 октября. Безработная жительница Выборга заявила в полицию, что ее изнасиловал малознакомый мужчина, сообщил осведомленный источник ФАН.

Инцидент произошел вечером 19 октября на Офицерской улице в Выборге. По словам 37-летней женщины, на улице она познакомилась с парнем, который представился Алексеем.

Она пригласила мужчину к себе в гости, а тот не оценил гостеприимства и надругался над новой знакомой. После этого преступник скрылся.

Пострадавшая не обращалась за медицинской помощью. Полицейские сняли отпечатки пальцев злоумышленника, взяли на анализ одеяло и мужскую футболку. Правоохранители проверяют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге неизвестный напал в подъезде на девочку школьного возраста.