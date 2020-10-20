Неизвестный в подъезде изнасиловал 13-летнюю дочь электрика из Петербурга

Санкт-Петербург, 20 октября. Электрик из Петербурга обратился в полицию, заявив, что неизвестный изнасиловал его дочь-школьницу, сообщил осведомленный источник ФАН.

По словам мужчины, инцидент произошел днем 15 октября на Большом проспекте. Тринадцатилетняя девочка вошла в парадную, где ее поджидал преступник.

Неизвестный напал на школьницу и надругался над ней. Полицейские выяснили, что на фасаде дома была установлена камера, они проверяют видеозаписи.

Правоохранители выясняют обстоятельства изнасилования несовершеннолетней и ищут злоумышленника. Насильнику грозит до шести лет лишения свободы.