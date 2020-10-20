В Петербурге после суда освободили женщину, расчленившую соседа

Санкт-Петербург, 20 октября. Суд Петербурга вынес приговор в отношении женщины, убившей и расчленившей соседа, сообщает пресс-служба судов Северной столицы.

Как было установлено следствием и судом, весной прошлого года жительница Петербурга на почве неприязненных отношений нанесла несколько ударов по голове своего соседа, после чего расчленила его труп и вывезла на Канонерский остров.

Убийцу арестовали, но в суде она не признала свою вину, заявив, что оборонялась, после чего суд изменил обвинение на статью «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Суд признал женщину виновной по данной статье и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года, после чего осужденную освободили.

О причине конфликта, который привел к трагедии, не сообщается.