Директор петербургского лицея рассказал, как снизить случи ОРВИ среди учеников

Санкт-Петербург, 19 октября. Директор петербургского лицея №369, член регионального штаба ОНФ в Петербурге Константин Тхостов в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» заявил, что в новом учебном в его лицее существенно снизился процент заболеваний ОРВИ среди преподавателей и школьников.

«У нас процент заболевших детей сейчас меньше, чем весной и в прошлом году. Если мы можем качественно организовать процесс безопасного обучения, то у нас все получается», — отметил Константин Тхостов.

По словам директора лицея, чтобы предотвратить всплеск заболеваемости ОРВИ, достаточно соблюдать регламенты, которые рекомендованы школам Роспотребнадзором и городскими органами управления. При этом ношение масок и печаток при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм вовсе не обязательны.

«Маски и перчатки необходимы в общественных местах, там где существует повышенная контактность. Да, школа относится к таким местам, если там не организован соответствующий санитарный режим. Мы смогли организовать абсолютно безопасную среду, есть четкие графики санитарных обработок. Я более стерильных условий, которые сегодня существуют в петербургской школе, я вспомнить не могу, разве что в больнице», — рассказал Тхостов.

По его словам, школа осуществляет образовательную функцию, и в при организации образовательного процесса директора школ руководствуется четкими предписания, которые позволяют обеспечить безопасный режим как для учебы, так и для работы.

«Если норма не выполнена, то даже если мы оденем учителя в противочумный костюм, он будет подвержен заражению. Но если все соответствует регламенту безопасности, то масочный режим является избыточным», — подчеркнул эксперт.

Константин Тхостов считает, что руководители школ сами должны определят, вводить им в школе масочный режим или отказаться от него.

«Каждый руководитель сам должен принимать решения по своей школе», — заявил он.

Вместе с тем директор лицея настаивает на необходимости вакцинирования как учителей, так и школьников.