Микроавтобус с детьми перевернулся на перекрестке в Петербурге

Санкт-Петербург, 19 октября. Микроавтобус с детьми в салоне перевернулся на перекрестке в Петербурге. В результате инцидента незначительные травмы получили четверо детей в возрасте от семи до 15 лет. В распоряжении ФАН оказалось видео с место происшествия.

По имеющимся данным, дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Малой Балканской и Купчинской. На дороге перевернулся перевозивший детей микроавтобус. Пострадали четверо детей и один взрослый. Все они были госпитализированы с незначительными травмами.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы. Устанавливаются подробные причины и обстоятельства случившегося.