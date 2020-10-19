Беглов заявил, что в Петербурге нет необходимости вводить строгие ограничения

Санкт-Петербург, 19 октября. На сегодняшний день Петербург может обойтись без строгих ограничений по коронавирусу. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на встрече с главным санитарным врачом РФ Анной Поповой, передает пресс-служба губернатора.

Беглов подчеркнул, что сегодня в Северной столице соблюдаются все меры безопасности, рекомендованные главным санитарным врачом.

«Сейчас нет необходимости вновь вводить строгие ограничения, которые могут негативно сказаться на качестве жизни горожан и ухудшить экономическую ситуацию», — цитирует Беглова пресс-служба.

Градоначальник подчеркнул, что в дальнейшем город будет максимально соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Беглов в очередной раз призвал горожан проявить сознательность и придерживаться мер безопасности.