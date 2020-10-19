Петербуржцы поблагодарили доктора Кабанова за лечение от COVID-19

Санкт-Петербург, 19 октября. Петербуржцы решили поддержать руководителя Госпиталя ветеранов войн Максима Кабанова, который в настоящее время борется с коронавирусом. Бывшие пациенты доктора, узнав о его госпитализации, записали видео, в котором поблагодарили его и персонал больницы за спасение и пожелали скорейшего выздоровления. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Анна Кутькова рассказала, что от коронавируса доктор вылечил ее маму. Она поблагодарила врача и его подчиненных за высокий профессионализм.

«Моя мама смогла вылечиться благодаря врачам и медицинскому персоналу от коронавирусной инфекции быстро и без осложнений», — сообщила она.

Лариса Макарова сообщила, что у нее опасное заболевание было диагностировано во время первой волны. По ее словам, в тот момент жизни угрожала серьезная опасность, поэтому она была доставлена в госпиталь, где за месяц врачи помогли ей побороть коронавирус.

«Максим Юрьевич, вы человек военный, а у меня муж военный, я их очень уважаю. И вдруг я с тревогой и беспокойством узнала, что вас тоже задел этот вирус. Максим Юрьевич, я желаю вам быстрейшего выздоровления», — сообщила женщина.

Свою признательность за самоотверженный труд во благо других людей Кабанову выразил Иван Матюгин, у которого от коронавируса в госпитале лечилась мама.