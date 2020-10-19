Николаевская больница в Петергофе начала прием пациентов с COVID-19

Санкт-Петербург, 19 октября. Пациентов с коронавирусной инфекцией начали принимать в Николаевской больнице в Петергофе. Там развернули 350 коек для людей с COVID-19 или подозрением на него. Об этом ФАН сообщил собственный источник.

Отмечается, что 69 коек были выделены для пациентов с тяжелой формой течения болезни, которые нуждаются в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее медучреждение не специализировалось на работе с такими больными, поэтому перед перепрофилированием была проделана большая подготовительная работа. Клиника закупила 10 аппаратов ИВЛ и 12 прикроватных мониторов пациента. В учреждении также была модернизирована система кислородоснабжения, обустроены санпропускники.

На сегодняшний день в Петербурге развернуто 6165 коек для больных с коронавирусом, 1222 из них свободы.