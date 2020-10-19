Тещу убитого рэпера Картрайта освободили из-под стражи из-за болезни

Санкт-Петербург, 19 октября. Следствие отозвало ходатайство об избрании меры пресечения для тещи рэпера Энди Картрайта, которую подозревают в причастности к его жестокому убийству. Решение об аресте Елены Кохал отложили из-за ее плохого самочувствия. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

«Это позволило в данный момент до ее выздоровления воздержаться от лишения свободы», — говорится в сообщении.

При этом вопрос о заключении Кохал под стражу может быть поставлен снова после того, как улучшится ее самочувствие. Что конкретно стало причиной ее недомогания, пока неизвестно. Однако уже сегодня женщину должны выпустить из изолятора временного содержания.

Ранее стало известно, что у тещи рэпера были проведены обыски. Перед этим полиция искала улики по делу дома у ее адвоката, передает телеканал «360».

Напомним, что расчлененное тело известного музыканта Картрайта было найдено в июле 2020 года в его съемной квартире в Петербурге. Следствие подозревает в убийстве жену рэпера — Марину Кохал, она будет находиться под стражей до 30 октября.