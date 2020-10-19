Санкт-Петербург, 19 октября. Центр Алмазова начнет принимать пациентов с COVID-19. Об этом сообщило руководство медучреждения корреспонденту ФАН.

Лечебный центр им. В. А. Алмазова, расположенный на улице Пархоменко, может быть переведен на прием больных с коронавирусной инфекцией.

«Ввести изменения планируется с 26 октября», — озвучило руководство медицинского учреждения.

Ранее сообщалось, что в петербургской больнице в возрасте 59 лет скончался мэр Ялты Иван Имгрунт. По предварительным данным, смерть наступила из-за тромбоза, одного из побочных явлений коронавируса, которым ялтинский глава заболел в конце сентября.

Сейчас сотрудники городской администрации заняты организацией траурных мероприятий, дата прощания уже установлена.