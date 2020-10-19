Суд рассмотрит причастность Елены Кохал к делу об убийстве репера

Санкт-Петербург, 19 октября. Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрит причастность Елены Кохал к делу об убийстве репера Энди Картрайта. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Елену Кохал подозревают в пособничестве в убийстве рэпера Энди Картрайта. Однако ранее арестовать женщину не смогли из-за ухудшения ее состояния здоровья. 16 октября в петербургском суде Кохал-старшая потеряла сознание, позже ее госпитализировали.

На данный момент решается, когда ходатайство о заключении ее под стражу будет рассмотрено судом.

«Женщина могла или принимать участие в убийстве, или помогать дочери Марине Кохал избавиться от тела», — полагает следствие.

Ранее стало известно, что жена рэпера Марина Кохал подозревается в убийстве собственного мужа Энди Картрайта. Женщина расчленила супруга, после чего постирала его внутренности якобы для того, чтобы сбить трупный запах. Полиции она заявляла, что артист скончался от передозировки наркотиками.