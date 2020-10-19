Коронавирус за сутки выявили у 686 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 19 октября. Коронавирус за минувшие сутки выявили у 686 жителей Петербурга. Общее число случаев инфицирования в городе достигло 52 592. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с опасной инфекцией.

Отмечается, что с начала пандемии в Северной столице поправились 33 857 пациентов, в том числе 340 за последние сутки. Жертвами коронавируса за все время стали 3422 человека, передает телеканал «Санкт-Петербург».

За сутки в Петербурге на коронавирус проверили 25 742 жителя. Под медицинским наблюдением остаются 3625 человек.

Всего за минувшие 24 часа в России выявлено 15 982 новых случая COVID-19 в 84 регионах страны. При этом 26,2% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Скончались за сутки 179 человек, успешно побороли коронавирус и были выписаны из медицинских учреждений 5328 пациентов.