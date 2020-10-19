Скончался петербургский писатель Владимир Шпаков

Москва, 19 октября. В возрасте шестидесяти лет скончался писатель Владимир Шпаков. Об этом в Facebook написала его знакомая Наталья Романова.

«Умер Владимир Шпаков. Улетел так же быстро, как бабочка с его руки этим летом... Упокой его в Раю, Господи!» — написала она.

Причины смерти Шпакова пока не сообщаются.

Шпаков был прозаиком, драматургом и критиком. Он написали восемь книг, а также множество литературно-критических статей. Шпаков состоял в Союзе писателей Санкт-Петербурга, Союзе российских писателей и Гильдии драматургов Санкт-Петербурга.

В конце сентября на 84-м году жизни умер киносценарист и писатель Олег Осетинский. Об этом сообщила дочь покойного, пианистку Полину Осетинскую. Дочь киносценариста добавила, что, по ее сведениям, причиной смерти стал отказ одного из внутренних органов, и к коронавирусной инфекции его кончина отношения не имеет.