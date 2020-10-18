Иномарка насмерть сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 октября. Женщина за рулем иномарки насмерть сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Петербурге. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, дорожно-транспортное происшествие случилось 18 октября примерно в 18.20 (по местному времени) на проспекте Наставников. Женщина за рулем Renault сбила пенсионерку 1929 года рождения, которая переходила проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии пожилая женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются подробные обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки в аварии в Оренбургской области. Водитель за рулем автобуса сбил ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, передает «РИА 56».