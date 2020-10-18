В Петербурге появилась аллея в честь умерших от рака детей

Санкт-Петербург, 18 октября. «Аллея ангелов» в честь умерших от рака детей появилась в петербургском Яблоневом саду на Белградской улице, передает пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

В память о детях было посажено 20 шаровидных ив. На каждом саженце была установлена табличка с именем умершего ребенка. Уходом за деревьями будут заниматься сотрудники садово-паркового хозяйства «Фрунзенское».

Первая «Аллея ангелов» появилась в Санкт-Петербурге в 2019 году, когда садовники, родители и волонтеры посадили каштаны в саду Юннатов в Выборгском районе.

Ранее в Петербурге открыли памятник промышленнику Николаю Путилову. Мероприятие прошло на проспекте Стачек рядом с Кировским заводом.