Задержание пассажира без маски в метро Петербурга сняли на видео

Санкт-Петербург, 18 октября. Видео задержания пассажира метро в Петербурге, который отказывался надеть маску и нарушал общественный порядок, оказалось в распоряжении ФАН.

Инцидент произошел накануне в петербургской подземке на станции «Беговая». Полиция остановила 22-летнего мужчину, который, по словам работника метро, нарушал установленные правила.

В полиции уточнили, что 22-летний мужчина никак не реагировал на требование надеть защитную маску, а также отказался ехать в отдел для разбирательства. В результате правоохранители применили к нему физическую силу.

Свидетели в социальных сетях рассказали, что мужчина аргументировал отказ надеть средство защиты тем, что страдает астмой.