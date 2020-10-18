Полиция задержала петербуржца за отказ надеть маску в метро

Санкт-Петербург, 18 октября. Правоохранители составили административный протокол в отношении 22-летнего молодого человека, который отказался надевать маску и нарушал общественный порядок в метро в Петербурге. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 17 октября около 15.00 в петербургской подземке на станции «Беговая». Сотрудник метро сообщил полицейским, что один из пассажиров нарушает установленные правила пользования метро.

В полиции уточнили, что 22-летний мужчина никак не реагировал на требование надеть защитную маску, а также отказался ехать в территориальный отдел для разбирательства. В результате правоохранители применили к нему физическую силу.

Свидетели в социальных сетях рассказали, что мужчина аргументировал отказ надеть средство защиты тем, что страдает астмой.