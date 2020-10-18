В Петербурге мать бросила коляску с младенцем в подъезде

Санкт-Петербург, 18 октября. Мать бросила коляску с шестимесячным младенцем в подъезде одного из петербургских домов, передает канал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД России.

Коляску с ребенком заметили в подъезде одного из домов 12-й линии Васильевского острова. Очевидцы отметили, что младенец выглядит здоровым и хорошо одет.

Как сообщила местная жительница, нашедшая коляску, она вышла в подъезд из-за громкого плача ребенка. После этого она позвонила подруге, и та вызвала полицию. До приезда скорой помощи младенцу поменяли белье и одежду.

Сейчас полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего.

Ранее в московском ТЦ коляска с ребенком сорвалась с эскалатора. Вместе с ними упала девочка чуть старше ребенка в коляске. По предварительным данным, у них диагностированы травмы головы.