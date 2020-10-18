За сутки более 27 тысяч петербуржцев проверились на COVID-19

Санкт-Петербург, 18 октября. 27 633 жителя Санкт-Петербурга проверились на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по мониторингу за распространением коронавирусной инфекции.

Днем ранее этот показатель был равен 32 тысячам человек.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 2903 петербуржца, 2046 из них сидят на самоизоляции. 23 пациента находятся в обсерваторе.

Ранее английские ученые обнаружили новый симптом коронавируса. Некоторые пациенты, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, жаловались на звон или шум в ушах — тиннитус. Также были случаи, когда заболевшие полностью лишались слуха.