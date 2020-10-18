Петербуржец расплатился за покупку смартфона фальшивыми деньгами

Санкт-Петербург, 18 октября. Мужчина расплатился фальшивыми купюрами со студенткой, которая продала ему мобильный телефон в Петербурге. Мошенника разыскивает полиция. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратилась девушка 2003 года рождения. Она сообщила, что разместила объявление о продаже своего телефона на одном из популярных сайтов. Вечером 17 октября ей позвонил потенциальный покупатель и назначил встречу, на которой она передала ему гаджет, а он ей 20 тысяч рублей — четыре купюры по пять тысяч.

Спустя пару часов девушка поняла, что купюры фальшивые, потому что банкомат не принял их. Она обратилась к правоохранителям. В настоящее время они разыскивают крашенного блондина, который был одет в голубые пиджак и брюки, коричневые ботинки, а также в жилет в светлую клетку.