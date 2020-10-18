Синоптики пообещали петербуржцам мокрый снег в воскресенье

Санкт-Петербург, 18 октября. Похолодание и дожди с мокрым снегом ожидаются в некоторых районах Петербурга во второй половине дня. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, 18 октября погоду в Северной столице будет формировать обширный циклон, центр которого находится над Скандинавией. Во второй половине дня он принесет в город дожди, местами переходящие в мокрый снег, передает «Петербургский дневник».

Столбики термометров будут фиксировать до плюс шести градусов, в Ленинградской области воздух прогреется до плюс семи градусов. Скорость южного ветра будет достигать 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет падать и составит 744 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы и области о гололедице и сильном ветре 18 октября. По их данным, в столичном регионе выпадет до трети месячной нормы осадков, передает «Ридус».