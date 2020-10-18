Коронавирус за сутки выявили у 674 жителей Петербурга

Санкт-Петербург, 18 октября. Коронавирус за прошедшие сутки выявили у 674 жителей Петербурга. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией.

Отмечается, что побороть коронавирусную инфекцию за сутки удалось 337 пациентам, 15 человек скончались. При этом новые случаи инфекции были также выявлены в Ленинградской области — 102 за сутки, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего за прошедшие 24 часа в России выявлено 15 099 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Отмечается, что 26,5% пациентов не имели никаких клинических проявлений болезни. Жертвами коронавируса стали 185 человек, успешно побороли опасное заболевание и были выписаны из больниц 5377 человек.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области зарегистрировали новый летальный исход от COVID-19. С начала пандемии в регионе умерли 97 пациентов с коронавирусом. Также за минувшие сутки в области выявили 169 новых случаев опасной инфекции, передает «РИА 56».