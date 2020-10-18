Вход в парк петербургского Политеха ограничили из-за нападений

Санкт-Петербург, 18 октября. Вход на территорию Политехнического парка со стороны Гжатской улицы в Петербурге временно ограничили из-за участившихся случаев нападения на студентов Санкт-Петербургского Политехнического университета имени Петра Великого. Об этом в интервью Gazeta.Spb заявили представители вуза.

Калитку на входе в парк заварили рабочие. Проректор по безопасности вуза Александр Иванов рассказал, что через указанный вход на территорию парка проникали асоциальные и преступные элементы, совершавшие нападения на студентов. Он также напомнил, что в минувшем году неизвестные подбросили на одну из скамеек мертвого младенца.

«Мы не можем обеспечить безопасность находящихся здесь людей. По объективным причинам. Мы же не можем все время держать здесь охранников», — пояснил Иванов.

Что касается остальных входов в парк, то они работают в прежнем графике. При этом местные жители и активисты выразили свое недовольство по поводу закрытия входа со стороны Гжатской улицы. По их словам, теперь пенсионерам станет сложнее добираться до магазинов и поликлиники.