Заправщик с электрошокером 11 лет насиловал девочку из Выборга

Выборг, 17 октября. Девятнадцатилетняя жительница Выборга заявила в полицию, что педофил с заправки насиловал ее с шестилетнего возраста, пишут «Невские новости» со ссылкой на собственный источник.

По словам пострадавшей, молодой человек угрожал ей расправой. Он пугал ее электрошокером и заставлял заниматься с ним сексом. Это продолжалось с 2007 по 2018 годы.

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 31-летний заправщик из Перово. Мужчина начал насиловать ребенка, когда ему было 18 лет. Педофил подтвердил слова девочки на допросе, он не отрицал своей вины.

Полицейские провели обыск в квартире подозреваемого. Они обнаружили видеокамеру, электрошокер, неизвестный белый и серый порошки в пакетиках.

Все улики были отправлены на исследование в лабораторию. Заведено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на заброшенной конюшне в Выборгском районе Петербурга молодой человек принудил школьницу к половому акту. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.