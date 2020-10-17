В Петербурге зафиксировано около 700 новых случаев COVID-19

Санкт-Петербург, 17 октября. В Петербурге зафиксировали 659 новых случаев коронавируса, передает портал Стопкоронавирус.рф.

Это самый большой показатель по городу за все время пандемии. Тест на COVID-19 за последние сутки сделали 32 736 человек.

За день выздоровели 330 пациентов, 33 180 граждан — за все время. Также был зафиксирован 31 летальный исход, за все время — 3407 случаев.

Ранее академик РАН объяснил, какой фактор спровоцирует тяжелое течение COVID-19. Он считает, что чаще всего заражаются коронавирусом, тяжело переносят и умирают от него люди со слабым иммунитетом. Эксперт рассказал, что иммунная система человека может быть ослаблена из-за нескольких факторов, среди которых — стресс, хронические инфекции, опухоли и ожоги. Понять, что у человека иммунодефицит, можно по тому, как часто он переносит простудные заболевания.