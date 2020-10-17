Женщину-водителя в Петербурге после ДТП сбил автомобиль

Санкт-Петербург, 17 октября. Водитель Volkswagen наехала на женщину, осматривавшую свой автомобиль после ДТП в Калининском районе, сообщили ФАН в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, утром 17 октября на Суздальском проспекте произошло ДТП. За рулем автомобиля находилась 39-летняя женщина. Она вышла из машины, чтобы осмотреть повреждения.

В этот момент ее сбила 31-летний водитель Volkswagen Tiguan. Пострадавшую женщину срочно госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии. Полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства аварии.

Аналогичный случай произошел в Петербурге в июне. Тогда водитель маршрутки не заметил двух мужчин, которые стояли на месте ДТП и осматривали свои автомобили.

Российские автомобилисты предлагают внести изменения в ПДД и запретить водителям выходить из машины в случае аварии, поскольку они создают потенциально опасную для их жизни ситуацию. Часто водители проезжающих мимо автомобилей на замечают пешехода.