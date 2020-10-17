Суд отпустил обвиняемую в убийстве бабушки петербургскую школьницу

Санкт-Петербург, 17 октября. Приморский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте обвиняемой в убийстве бабушке школьницы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, несовершеннолетняя школьница 14 октября в квартире на Ланском шоссе избила до смерти свою бабушку, 1942 года рождения. Следователи в суде заявили, что девушка нанесла не менее одного удара по рукам бабушки, а также не менее 12 ударов в живот и голову. Смерть женщины наступила на месте происшествия от колото-резаных проникающих ран.

На заседании суда, которое состоялось в пятницу, суд отказал следствию в ходатайстве о взятии девушки под стражу.

«Следствие не представило каких-либо документов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Не представлено данных относительно обстоятельств убийства», — говорится в сообщении.

Отсутствовали результаты осмотра места происшествия, сведения об обнаружении трупа.

«Эти обстоятельства лишили суд возможности обсуждения обоснованности и законности возбуждения уголовного дела, задержания несовершеннолетней и предъявления ей обвинения», — подытожили в суде.

Сама школьница свою вину отрицает и отказывается от показаний.