Петербургская школьница зарезала бабушку и добила ее тяжелым предметом

Санкт-Петербург, 16 октября. Пятнадцатилетняя школьница зарезала родную бабушку ножом и добила ее неизвестным тяжелым предметом, сообщили в СК РФ по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, школьнице предъявили обвинение. Преступление произошло 14 октября в жилом доме на Ланском шоссе.

Девушка нанесла несколько ножевых ранений пенсионерке 1942 года рождения и использовала еще один неустановленный следствием предмет. Пожилая петербурженка скончалась на месте.

Криминалисты проводят комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства совершенного убийства. Дело находится на контроле Главного Следственного управления СК РФ по Петербургу.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области мать до смерти забила молотком родную дочь.