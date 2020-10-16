Санкт-Петербург, 16 октября. Число заболевших COVID-19 в Петербурге за сутки стало рекордным. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

«За последние сутки в Северной столице зарегистрировано 647 петербуржцев с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это новый антирекорд», — отметили медики.

Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией уже превысило 50 тысяч человек. Санкт-Петербург держится на второй строчке антирейтинга среди городов России по заболеваемости и смертности от коронавируса, уступая только Москве. За последние сутки в Петербурге подтвердили смерть от COVID-19 у 25 пациентов.

На территории всей страны за последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 485 человек.

Как выявить бессимптомное течение болезни, что думают в ВОЗ об эффективности препаратов для лечения этого заболевания? Об этих и других новостях борьбы с пандемией ранее рассказал ФАН.