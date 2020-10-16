Ильин проверил предприятия промзоны Мурино после жалоб жителей

Санкт-Петербург, 16 октября. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Ильин встретился с руководством ООО «Фаворит» после жалоб местных жителей. Он потребовал устранить источник неприятного запаха, передает корреспондент ФАН.

Предприятие находится в промзоне Мурино. В течение полугода на «Фаворит» поступали жалобы от населения из-за запаха обжаренного кофе. По поручению властей Ленобласти Госэконадзор обязал компанию установить дополнительное оборудование для очистки воздуха. Однако производитель кофе проигнорировал это требование.

Ильин проинспектировал предприятие и пообщался с его руководством. Предприниматели пообещали устранить проблему запаха до конца года.

Заместитель председателя правительства Ленобласти также проверил деятельность компании «Мед-Экология», занимающейся утилизацией медицинских отходов в Мурино. Из-за несоблюдения экологических нормативов работу предприятия приостановили.

Местные жители жаловались в надзорные органы из-за едкого запаха и дыма, которые выделяются при сжигании отходов. В конце сентября Всеволожский районный суд принял решение приостановить на 20 дней утилизацию отходов.

Однако сотрудники компании вопреки решению суда перешли на ночной график работы. Прокуратура Всеволожска направила в суд новый протокол о приостановлении деятельности предприятия.