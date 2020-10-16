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Ильин проверил предприятия промзоны Мурино после жалоб жителей

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Ильин проверил предприятия промзоны Мурино после жалоб жителей

Санкт-Петербург, 16 октября. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Ильин встретился с руководством ООО «Фаворит» после жалоб местных жителей. Он потребовал устранить источник неприятного запаха, передает корреспондент ФАН.

Предприятие находится в промзоне Мурино. В течение полугода на «Фаворит» поступали жалобы от населения из-за запаха обжаренного кофе. По поручению властей Ленобласти Госэконадзор обязал компанию установить дополнительное оборудование для очистки воздуха. Однако производитель кофе проигнорировал это требование.

Ильин проверил предприятия промзоны Мурино после жалоб жителей

Ильин проинспектировал предприятие и пообщался с его руководством. Предприниматели пообещали устранить проблему запаха до конца года.

Заместитель председателя правительства Ленобласти также проверил деятельность компании «Мед-Экология», занимающейся утилизацией медицинских отходов в Мурино. Из-за несоблюдения экологических нормативов работу предприятия приостановили.

Местные жители жаловались в надзорные органы из-за едкого запаха и дыма, которые выделяются при сжигании отходов. В конце сентября Всеволожский районный суд принял решение приостановить на 20 дней утилизацию отходов.

Однако сотрудники компании вопреки решению суда перешли на ночной график работы. Прокуратура Всеволожска направила в суд новый протокол о приостановлении деятельности предприятия.

Ильин проверил предприятия промзоны Мурино после жалоб жителей

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