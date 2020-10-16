Медцентр в Петербурге объявил тендер на закупку человеческих конечностей

Санкт-Петербург, 16 октября. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Вредена, расположенный в Санкт-Петербурге, объявил два тендера на приобретение замороженных человеческих конечностей и торсов. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в самом центре, это нормальная практика. Обычно данный биоматериал поставляется из-за границы. Согласно материалам на сайте госзакупок, части тел используются для мастер-классов врачей и морфологических курсов. Подрядчик должен подтвердить, что биоматериал был приобретен законно, а люди, которым он принадлежал при жизни, дали согласие на подобное использование своего тела после смерти.

Директор НМИЦ имени Вредена Рашид Тихилов объяснил, что такая закупка – совершенно нормальная практика.

«Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене. Вреда от такого хирурга для живых пациентов будет больше, чем пользы», — сказал он.

Тендер вызвал заметный резонанс в СМИ и блогах, так как в Петербурге за последние несколько лет случилось несколько громких дел, связанных с расчленением людей. Самым известным стало дело историка Олега Соколова, который сначала застрелил свою любовницу Анастасию Ещенко, а потом расчленил ее и попытался утопить в Мойке по частям, пишет «360». Схожий случай произошел в июле 2020 года, когда рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) предположительно убила и расчленила его жена.