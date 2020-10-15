Пешеход погиб под колесами Audi на Зеленогорском шоссе

Санкт-Петербург, 15 октября. Водитель Audi A6 насмерть сбил пешехода на Зеленогорском шоссе в Курортном районе Петербурга, сообщили ФАН в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в пятницу около 19.15 на третьем километре Зеленогорского шоссе в поселке Солнечное. Водитель Audi A6, 1943 года рождения, сбил пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Его личность пока не установлена, на вид погибшему около 40 лет.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», в настоящее время в районе аварии движение не затруднено, пробок нет.