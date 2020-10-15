Полиция в Петербурге задержала оставивших без денег ветерана мошенниц

Санкт-Петербург, 15 октября. Петербургские правоохранители раскрыли серию преступлений в отношении пожилых граждан, в том числе 96-летней ветерана Великой Отечественной войны. Одной из фигуранток уголовного дела оказалась 70-летняя мошенница. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ по Северной столице.

В полиции сообщили, что к ним с заявлением обратилась 96-летняя пенсионерка. Она рассказала, что на Шлиссельбургском проспекте к ней подошли две незнакомки, сообщившие о якобы положенной ей прибавке к пенсии, передает «Петербургский дневник».

При этом они подчеркнули, что для ее получения необходимо заплатить 30 тысяч рублей, которые позже вернутся обратно. Пенсионерка согласилась и отдала им свои сбережения.

Спустя время оперативники задержали 70-летнюю женщину и ее 46-летнюю дочь на проспекте Стачек. По данным полиции, по аналогичной схеме они похитили деньги еще у нескольких пенсионерок. Общая сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.