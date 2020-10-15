Петербуржцы самостоятельно выберут елку для Дворцовой площади

Санкт-Петербург, 15 октября. Горожане смогут самостоятельно выбрать главную новогоднюю елку, которая украсит Дворцовую площадь в Петербурге. Голосование стартовало 15 октября на сайте «Петербургского дневника».

Петербуржцам предстоит отдать свои голоса за живое дерево, привезенное из леса, либо за искусственную красавицу. Отмечается, что проголосовать можно будет не только на сайте, но и во всех социальных сетях издания.

«Вопрос вызывает дискуссию до сих пор: живая или искусственная ель должна быть установлена на Дворцовой площади?» — отметил председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Выбор главного украшения Нового года уже доверяли горожанам семь лет назад. В 2013 году петербуржцы с небольшим перевесом проголосовали за искусственное дерево.

Какой бы вариант ни победил в 2020 году, его и воплотят в жизнь на Дворцовой к новогодним праздникам. Опрос продлится до 22 октября.