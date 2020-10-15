Иномарка сбила двух подростков на пешеходном переходе в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 октября. Водитель за рулем иномарки сбил двух подростков на пешеходном переходе в Петербурге. Пострадавших доставили в медучреждение. Об этом говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Северной столице и Ленобласти.

По предварительной информации, ДТП произошло в 15.00 в Колпинском районе Петербурга. Водитель за рулем Citroen сбил двух подростков 15 и 16 лет на пересечении бульвара Свободы и улицы Соборной. Отмечается, что пешеходы двигались по переходу на зеленый сигнал светофора.

В результате столкновения с иномаркой оба пешехода госпитализированы с различными травмами. По факту происшествия назначена проверка, устанавливаются подробные причины и обстоятельства аварии.