Первую крупную партию вакцины от COVID-19 доставили в Петербург

Санкт-Петербург, 15 октября. Первую крупную партию отечественной вакцины от коронавируса – 400 доз – доставили в Петербург. Заведующая Центральной фармацевтической базой Любовь Полякова сообщила, что до конца года в город привезут еще четыре тысячи доз препарата.

Полякова отметила, что на предприятии созданы все необходимые для хранения вакцины условия, персонал также прошел подготовку для работы с подобными препаратами, передает «Петербургский дневник».

«У нас это первая поставка такой вакцины, предыдущая пробная партия была сразу доставлена в лечебное учреждение», — сообщила она.

С фармбазы вакцина будет переправлена в Курортный район в больницу № 40, а также в одну из поликлиник Красногвардейского района. Отмечается, что, скорее всего, на базе этих медучреждений проведут вакцинацию первых пациентов — медицинских работников.